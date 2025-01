¡Revisen sus boletos! $860,000 en premios de lotería sin reclamar

Otros premios sin reclamar

Estos no son los únicos premios de lotería que han quedado sin dueño.

Un impresionante premio de $328 millones aún no ha sido reclamado, según informó The US Sun.

El boleto ganador de este gigantesco bote fue comprado en Beaverton, Oregón, una localidad cercana a Portland.

Este afortunado jugador tendrá que decidir entre dos opciones: recibir el premio completo en pagos anuales durante 30 años o aceptar un pago único de $146.4 millones, sujeto a impuestos.