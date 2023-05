Para el mediodía del domingo, las tripulaciones seguían buscando sin confirmación de ocupantes, heridos o aeronaves que no regresaran a los aeropuertos locales. Hasta el momento de la redacción de la nota, continúan sin brindar mayor información sobre la aeronave.

Los equipos de rescate continúan en búsqueda de una avión desaparecido en el condado de Daggett, el cual se había notificado que la aeronave se había estrellado en los Estados Unidos este fin de semana. Sin embargo, aún no han podido dar con los restos de la unidad y se espera lo peor sobre los tripulantes.

«Hemos recibido un informe de un posible accidente aéreo en el área de Bowden Draw en el condado de Daggett. Diputados, Búsqueda y Rescate y Classic Air están en el área comenzando una búsqueda. En este momento no tenemos información sobre ocupantes o víctimas. Se publicará más información a medida que se reciba», se lee en el post.

A través de la cuenta oficial de Facebook del Alguacil del condado de Daggett, dieron a conocer el informe recibido tras el accidente aéreo de este sábado. De igual manera, dieron a conocer que no hay información sobre la unidad desaparecida este fin de semana en los Estados Unidos.

¿Malas noticias en Daggett?

Si bien no ha habido informes de aviones que no lleguen a los aeropuertos locales, las autoridades de búsqueda y rescate continúan la búsqueda hasta el domingo para localizar la posible aeronave. Como la información es limitada, las autoridades aún no han confirmado si había ocupantes en el avión, según ABC 4 .

La búsqueda está a cargo de los equipos de búsqueda y rescate y de la oficina del alguacil del condado de Dagget y del condado de Uintah, además del helicóptero del Departamento de Seguridad Pública y la Patrulla Aérea Civil.