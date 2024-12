Buscan a conductor que arrolló y mató a mamá salvadoreña en Washington

La policía del condado de Prince George’s, en Maryland, está en busca del conductor responsable de atropellar a una mujer hispana el pasado jueves, 28 de noviembre, en un suceso ocurrido en el área de Oxon Hill Road.

La víctima, identificada como Sandra Abarca Orellana, de 52 años y madre de tres hijos, fue declarada muerta en el lugar tras ser arrollada por un vehículo que luego huyó del sitio.

El atropello ocurrió poco después de las 9 p.m., cuando Sandra se encontraba cruzando la calle en dirección a una parada de autobús, luego de haber estado de compras en un centro comercial local.

Según las autoridades, el vehículo involucrado en el incidente fue descrito como un sedán de cuatro puertas, color rojo, que fue visto por última vez circulando hacia el norte por Oxon Hill Road en dirección al Tanger Outlets National Harbor.

🚨Two women, Sandra Abarca Orellana, 52, and Loretta Canter-Andrews, 40, were killed in separate hit-and-runs on Maryland’s “highway of death” in 24 hours.

Both were pronounced dead at the scenes. pic.twitter.com/01wftX0vI2

— US-Crimes (@OfficialUScrime) December 1, 2024