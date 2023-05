Burger King cierra tiendas: ¿Se esperaba el cierre?

Por esta razón, el presidente Patrick Doyle envió un mensaje sobre las franquicias que podrían cerrar y declararon que se encuentran trabajando en mejorar el sistema para que este tipo de situaciones no pasen más. De acuerdo con las declaraciones que ofreció, indicaron que no hay más lugares para dueños de nuevas franquicias y que se comprometan con la empresa. Archivado como: Burger King cierra tiendas

“Siempre habrá una minoría [de franquiciados] que no sean operadores dedicados y entusiastas. Trabajaremos con ellos para dejar el sistema y pasar a hacer otra cosa. Simplemente, no hay lugar para franquiciados que no estén dispuestos o no puedan trabajar duro para operar restaurantes que sean mejores que el promedio del sistema a largo plazo”, detalló el presidente Patrick Doyle y citó Daily Mail.