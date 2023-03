Bucks vs Nets: Giannis Antetokounmpo aportó 33 puntos y 15 rebotes a la causa de los Bucks de Milwaukee, quienes estiraron a 15 su número de triunfos consecutivos al doblegar el martes 118-104 a los Nets de Brooklyn.

Jrue Holiday sumó 14 puntos y ocho rebotes por los Bucks, que tuvieron un registro de 10-0 en febrero y han rebasado a los Celtics de Boston con la mejor foja en la NBA durante la presente campaña.

Bucks vs Nets: Ganan los de Milwaukee

Brook López añadió 13 unidades y 10 rebotes, mientras que Khris Middleton contribuyó con 18 puntos desde el banquillo. Milwaukee limitó a Brooklyn a 42 puntos en la segunda mitad y propinó a los Nets su tercera derrota al hilo, así como la séptima en sus últimos nueve compromisos.

Mikal Bridges encabezó a Brooklyn con 31 puntos, Spencer Dinwiddie acumuló 26 tantos y ocho asistencias, mientras que Cam Johnson añadió 19 unidades y siete rebotes, de acuerdo con The Associated Press. Archivado como: Bucks vs Nets.

