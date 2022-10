Bryce Harper: El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional

Harper fue proclamado como el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, y al poner el trofeo sobre el estrado, dejó bien claro que va por mucho más. “Esto realmente no me importa, pero MLB me ha obligado a hacerlo”, dijo Harper, de acuerdo con The Associated Press.

J.T. Realmuto abrió la parte baja del inning contra el relevista venezolano Robert Suárez y Harper mandó en línea un sinker de 98 mph en cuenta de 2-2 por la banda contraria. La pelota cayó en las gradas del jardín izquierdo, desatando otra vez el delirio de 45.485 aficionados dentro del estadio. Con información: AP.