Revelan cómo fue la liberación de la madre del sobrino de Karoline Leavitt tras semanas bajo custodia migratoria

Detención originó controversia pública

Liberación ocurrió con fianza mínima

Defensa cuestiona versión del DHS

Bruna Caroline Ferreira fue liberada bajo fianza semanas después de que se conociera públicamente que estaba detenida en un centro migratorio.

Su caso atrajo atención debido a su vínculo familiar con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Ferreira fue detenida el 12 de noviembre en Revere, Massachusetts.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la interceptaron mientras se dirigía en coche a la escuela de su hijo, según informó su abogado, Todd Pomerleau.

Bruna Caroline Ferreira y su liberación

Bruna Caroline Ferreira, pariente de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recibió la orden de ser liberada de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Luisiana, casi dos semanas después de que fuera arrestada.

Ferreira, de nacionalidad brasileña, permaneció bajo custodia hasta esta semana.

Su liberación se produjo tras el pago de una fianza de 1,500 dólares, la cifra mínima permitida por la ley de inmigración, explicó su abogado.

En una declaración, Pomerleau señaló que argumentaron que Ferreira no representaba un peligro ni riesgo de fuga.