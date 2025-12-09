Revelan cómo fue la liberación de la madre del sobrino de Karoline Leavitt tras semanas bajo custodia migratoria
- Detención originó controversia pública
- Liberación ocurrió con fianza mínima
- Defensa cuestiona versión del DHS
Bruna Caroline Ferreira fue liberada bajo fianza semanas después de que se conociera públicamente que estaba detenida en un centro migratorio.
Su caso atrajo atención debido a su vínculo familiar con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Ferreira fue detenida el 12 de noviembre en Revere, Massachusetts.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas la interceptaron mientras se dirigía en coche a la escuela de su hijo, según informó su abogado, Todd Pomerleau.
Bruna Caroline Ferreira y su liberación
Bruna Caroline Ferreira, pariente de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recibió la orden de ser liberada de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Luisiana, casi dos semanas después de que fuera arrestada.
Ferreira, de nacionalidad brasileña, permaneció bajo custodia hasta esta semana.
Su liberación se produjo tras el pago de una fianza de 1,500 dólares, la cifra mínima permitida por la ley de inmigración, explicó su abogado.
En una declaración, Pomerleau señaló que argumentaron que Ferreira no representaba un peligro ni riesgo de fuga.
También expuso que revisaron las opciones de ayuda disponibles para obtener la residencia permanente legal.
El abogado calificó como falsa la versión del Departamento de Seguridad Nacional que la describía como una “inmigrante ilegal delincuente”.
Sostuvo que Ferreira nunca ha sido arrestada por ningún delito antes de este caso.
Pomerleau consideró la detención del 12 de noviembre como una “farsa inconstitucional del ICE”.
La versión del gobierno
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Ferreira era “una inmigrante ilegal delincuente de Brasil”.
Aseguró que había sido arrestada por agresión.
Indicó que ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B2 que requería su salida antes del 6 de junio de 1999.
El DHS señaló que un juez autorizó su liberación y el pago de la fianza una vez iniciado el procedimiento de deportación.
Ferreira cuestionó esa descripción en una entrevista con The Washington Post.
Dijo que se quedó más tiempo del permitido por su visa cuando era niña, lo que constituye una infracción civil.
Afirmó que se crio en Estados Unidos.
Vínculos familiares y antecedentes
Ferreira relató que conoció a Michael Leavitt, hermano de Karoline, en una discoteca.
Dijo haberse enamorado y posteriormente comprometido.
Según The Washington Post, la pareja terminó su compromiso en 2015.
Ambos comparten la crianza de su hijo de 11 años.
Los detalles actuales de su acuerdo de crianza no están claros.
Ferreira dijo al Post que alguna vez pidió a Karoline Leavitt ser madrina de su única hermana.
Aseguró no entender la “narrativa” que se está construyendo en torno a su caso.
La hermana de Ferreira no respondió a solicitudes de comentarios de NBC News.
El abogado de Ferreira reiteró al Post que su clienta no tiene antecedentes penales.
Mencionó un incidente de 2008, cuando Ferreira tenía 16 años y fue citada a un tribunal de menores por una pelea.
Pomerleau afirmó que Ferreira no fue arrestada en ese incidente y que el caso fue desestimado.
Los registros del tribunal de menores están sellados y Ferreira era menor de edad en ese momento.