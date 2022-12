Cabe mencionar que en el primer cuarto hubo un ligero retraso, a pesar de eso no hubo ninguna anotación por parte de los equipos. Pero los Browns tomaron la ventaja de 3-0 al comienzo del segundo cuarto después de un gol de campo de 47 yardas de Cade York.

Browns vs Ravens. Este sábado por la noche se presenció un encuentro espectacular, en donde los Cleveland Browns obtuvieron una victoria de 13-3 sobre los Baltimore Ravens. Cabe recordar que este juego fue la primera apertura del mariscal de campo Deshaun Watson en la casa del equipo de Cleveland consiguiendo un buen resultado.

La primera mitad culminó con pocas anotaciones, ya que el resultado al término de los dos primeros cuartos fue de 6-3. Fue en el tercer cuarto cuando Cleveland finalmente conseguiría el primer touchdown de la noche con un pase corto de izquierda de Watson a Donovan Peoples-Jones, para conseguir el marcador de 13-3. Archivado como: Browns vs Ravens

¿Cómo jugó el novato Deshaun Watson?

Deshaun Watson completó 18 de 28 pases para 161 yardas y agregó 22 por tierra. Durante el juego no se vio espectacular, pero hizo lo suficiente en su tercer encuentro desde que regresó de la suspensión de la NFL para que los Browns (6-8) mantengan vivas sus minúsculas esperanzas de avanzar a los playoffs, de acuerdo con la Agencia The Associated Press.

Watson, quien cumplió una suspensión de 11 encuentros por presunto abuso sexual, conectó con Donovan Peoples-Jones para un pase de touchdown de tres yardas en el tercer periodo y que le dio la ventaja 13-3 a los Browns, el mayor el déficit que han tenido los Ravens (9-5) esta temporada. Archivado como: Browns vs Ravens