Más de 100 enfermos por brote de norovirus en crucero AIDAdiva

Brote enferma a más de 100

CDC confirma norovirus a bordo

Refuerzan limpieza en el crucero

Segun informa people en español, Un brote de norovirus a bordo del crucero AIDAdiva dejó más de 100 personas enfermas entre pasajeros y tripulación, según confirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El barco, operado por la compañía alemana AIDA Cruises y perteneciente a Carnival Corporation, se encuentra actualmente en medio de un viaje mundial de 133 días.

El AIDAdiva zarpó desde Hamburgo el 10 de noviembre con paradas previstas en Estados Unidos, Inglaterra, México, Japón, Sudáfrica y otros destinos internacionales.

El CDC señaló que el brote fue detectado el 30 de noviembre tras varias escalas en puertos estadounidenses.

Más de 100 afectados durante el viaje

🛳️ Alarma en un crucero: más de 100 pasajeros contrajeron un virus y tuvieron que ser aisladoshttps://t.co/CJkP7ciSuv — C5N (@C5N) December 6, 2025



De acuerdo con el informe, al menos 95 de los 2.007 pasajeros reportaron síntomas compatibles con el norovirus.

Además, seis de los 640 miembros de la tripulación también enfermaron, elevando el total de afectados a más de 100 personas.

Los casos presentaron diarrea y vómitos, síntomas característicos del agente viral.

Tras confirmarse el brote, la tripulación reforzó los protocolos de limpieza con apoyo del Programa de Saneamiento del CDC.