Más de 100 enfermos por brote de norovirus en crucero AIDAdiva
Publicado el 12/07/2025 a las 14:38
- Brote enferma a más de 100
- CDC confirma norovirus a bordo
- Refuerzan limpieza en el crucero
Segun informa people en español, Un brote de norovirus a bordo del crucero AIDAdiva dejó más de 100 personas enfermas entre pasajeros y tripulación, según confirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
El barco, operado por la compañía alemana AIDA Cruises y perteneciente a Carnival Corporation, se encuentra actualmente en medio de un viaje mundial de 133 días.
El AIDAdiva zarpó desde Hamburgo el 10 de noviembre con paradas previstas en Estados Unidos, Inglaterra, México, Japón, Sudáfrica y otros destinos internacionales.
El CDC señaló que el brote fue detectado el 30 de noviembre tras varias escalas en puertos estadounidenses.
Más de 100 afectados durante el viaje
🛳️ Alarma en un crucero: más de 100 pasajeros contrajeron un virus y tuvieron que ser aisladoshttps://t.co/CJkP7ciSuv
— C5N (@C5N) December 6, 2025
De acuerdo con el informe, al menos 95 de los 2.007 pasajeros reportaron síntomas compatibles con el norovirus.
Además, seis de los 640 miembros de la tripulación también enfermaron, elevando el total de afectados a más de 100 personas.
Los casos presentaron diarrea y vómitos, síntomas característicos del agente viral.
Tras confirmarse el brote, la tripulación reforzó los protocolos de limpieza con apoyo del Programa de Saneamiento del CDC.
Brote de norovirus en crucero obliga a reforzar protocolos
Las medidas incluyen aislamiento de enfermos, aumento de desinfección y recolección de muestras para análisis.
Estas acciones buscan frenar la propagación del virus a bordo.
PEOPLE contactó a AIDA Cruises para comentarios, pero no obtuvo respuesta inmediata.
El brote fue registrado por el CDC entre el 10 de noviembre y el 16 de diciembre.
AIDAdiva continúa su viaje mundial pese al brote
El itinerario oficial del AIDAdiva establece que el viaje mundial finalizará el 23 de marzo de 2026.
La compañía ya promociona otro crucero internacional en el AIDAsol.
Ese viaje recorrerá 43 puertos en 20 países y cuatro continentes.
Los viajes prolongados requieren estrictos protocolos debido a la convivencia de miles de personas.
Brote de norovirus en crucero se suma a una tendencia creciente
Desde inicios de 2025, el CDC ha registrado 21 brotes de norovirus en cruceros.
La agencia exige a todas las embarcaciones reportar síntomas gastrointestinales a bordo.
El brote anterior ocurrió en octubre en el Insignia de Oceania Cruises.
En ese caso, más de 70 personas enfermaron durante un itinerario de 11 días.
Norovirus: enfermedad altamente contagiosa en espacios cerrados
El virus suele propagarse con facilidad en cruceros debido a la alta concentración de personas.
El control de brotes depende de detectar casos a tiempo.
La desinfección continua es fundamental para evitar contagios.
El lavado frecuente de manos es una de las medidas más importantes para prevenir el virus.
Brote de norovirus en crucero mantiene vigilancia activa del CDC
A medida que el AIDAdiva continúa su viaje, el CDC mantiene vigilancia constante.
La agencia publicará actualizaciones si surge un cambio en la situación.
Hasta ahora no se han reportado hospitalizaciones graves.
El caso subraya la vulnerabilidad de los cruceros ante enfermedades gastrointestinales.