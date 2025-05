Brote de listeria relacionado con batidos congelados cobra más vidas en EE. UU.

El número de muertes por un brote de listeria relacionado con batidos de suplementos congelados ha aumentado, según informes recientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

Vincularon el brote de listeria a productos de Lyons Magnus, un proveedor de servicios de alimentación con sede en Fresno, California.

Lyons Magnus retiró estos productos del mercado hace casi tres meses por el riesgo de contaminación con listeria bajo las marcas Lyons ReadyCare y Sysco Imperial.

El 16 de mayo, las autoridades sanitarias informaron que el número de muertes aumentó a 14 y el de enfermos a 42, de los cuales 41 ingresaron al hospital.

