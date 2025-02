Estadounidense se disfraza del ICE y asusta a los migrantes

En medio de la creciente tensión en Estados Unidos respecto al trato a los migrantes, un incidente reciente ha generado repudio y debate en redes sociales.

Brandon Fellows, conocido por su participación en el asalto al Capitolio, causó indignación al revelar públicamente que adquirió y usa una chamarra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con el objetivo de asustar a migrantes en ciudades santuario.

Fellows admitió que encuentra entretenido observar la reacción de los migrantes al verlo usando la chamarra en lugares como Home Depot, donde suelen congregarse personas en situación migratoria.

Según él, la simple presencia con esta prenda es suficiente para provocar miedo y hasta intentos de huida entre los presentes.

I’m «impersonating» an ice officer inside the US Capitol building. When will I get arrested?🤣 pic.twitter.com/jun2PoBVPm

— Brandon Fellows (@BrandonF65664) February 24, 2025