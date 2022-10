Broncos vs Jets: así terminó el encuentro entre los famosos equipos

El cornerback novato Sauce Gardner evitó que un pase en cuarta oportunidad de Rypien terminara en manos de Courtland Sutton dentro de la zona de anotación con poco menos de dos minutos para el final, de acuerdo con información publicada por The Associated Press.

Sufrieron su cuarto descalabro en fila

Pero a los Broncos, últimos de la liga en puntos, no les fue mejor con Rypien, que jugaba como titular por segunda vez en su carrera. Los Broncos (2-5) sufrieron su cuarto descalabro en fila a pesar de otra destacada actuación defensiva, de acuerdo con The Associated Press.

El wide receiver descontento Elijah Moore no jugó el partido de los Jets de Nueva York del domingo frente a los Broncos de Denver luego de solicitar ser canjeado en medio de la frustración por su poca participación en la ofensiva del equipo. Archivado como: Broncos vs Jets