“Nos unimos a la pena que embarga a nuestro compañero y amigo @arturo_guardianesdelamor por el sensible fallecimiento de su hermano Alex Rodriguez. Paz y pronta resignación para sus familiares y amigos”, se puede leer en esta publicación, por lo que de inmediato sus seguidores les mandaron el pésame (Archivado como: Bronco de luto por el aniversario luctuoso de Choche).

Por medio de su cuenta oficial de Instagram , donde cuenta con cerca de 400 mil seguidores, integrantes del Grupo Bronco expresaron sus condolencias por inesperada pérdida, por lo que podría decirse que este mes no es el mejor para ellos, pues José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche, murió el 30 de septiembre del 2012.

“No hay día que no recordemos su talento”. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Grupo Bronco sigue en el gusto de la gente por temas tan conocidos como Que no quede huella, Libros tontos, Si te vuelves a enamorar y Adoro, entre muchos otros, pero justo este día, están de luto por el aniversario luctuoso de quien fuera su baterista: José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche.

Una de las primeras personalidades de la farándula en reaccionar a esta publicación fue la cantante mexicana Ana Bárbara, quien recientemente compartió el escenario con ellos, así como los integrantes del Grupo Liberación, quienes recuerdan al baterista con mucho cariño. Los seguidores de al agrupación musical no quisieron quedarse atrás con sus mensajes.

Con una imagen en la que esboza su inolvidable sonrisa, integrantes del Grupo Bronco recordaron a José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche, en su décimo aniversario luctuoso (3 de febrero de 1957 – 30 de septiembre de 2012): “Un abrazo hasta el cielo a nuestro querido Chocheman! No hay día que no recordemos su talento, su carisma y la gran persona que fue”.

Como todo, los primeros pasos del grupo en el mundo de la música no fueron fáciles, pero gracias a su talento y disciplina, poco a poco las cosas se fueron dando. Choche admiraba a Los Beatles y a otros grupos de rock, lo que nadie se hubieran imaginado. Siempre se distinguió por su buen humor, por lo que era muy querido por sus compañeros de grupo, así como por miembros de otras agrupaciones. Su muerte caló hondo entre los fans de Bronco.

Nacido el 3 de febrero de 1957 en Monterrey, Nuevo León, José Luis Villarreal mostró desde pequeño su gusto por la música, por lo que no dudó en formar parte de la banda de guerra de su escuela, y años más tarde, entró a una estudiantina, donde aprendió a tocar la guitarra. Fue a finales de los setenta que su hermano Javier lo invitó a formar parte de Bronco, donde comenzó tocando el bajo.

¿Cómo murió Choche, baterista de Bronco?

Como se mencionó anteriormente, luego de haber mostrado una mejoría después de haber sido hospitalizado por la cirrosis que padecía, Choche fue dado de alta, pero a los pocos días fue encontrado sin vida sentado en un sillón. Su hermano Javier, quien fuera guitarrista de Bronco, reveló que el corazón de José Luis simplemente se detuvo.

“Lo trataron de revivir, pero no alcanzaron. Yo vivo muy lejos de aquí, cuando llegué ya no se movía, no se pudo hacer nada, ya había fallecido entre las 8:30 y 9 de la mañana”, expresó Javier. A Choche le sobrevivieron su esposa Mariana Cazas y sus hijos José Luis, Aarón y Arturo, así como tres nietos y 11 hermanos. Que en paz descanse.