La señorita Laura al sentarse, se percató de que tenía una mancha café en la mano, y procedió a decir ¡Qué asco! “Me ha embarrado de caca toda la mano… Yo voy a vomitar eh”, decía Laura Bozzo mientras se encontraba de lo más asqueada y Daniela Navarro no podía contener las risas. Archivado como: Broma Laura Bozzo excremento

El momento en el que le dijeron que era una broma

Lo que más gracia causó es que Laura se levantó inmediatamente y comenzó a decir que ni siquiera a su marido le había ‘tolerado’ ese tipo de cosas. “¡Qué asco… Jefa yo me muero. Ni con mi marido he tenido que aguantar semejante barbaridad”, dijo mientras que Toni Costa y demás integrantes de la casa no podían contener su risa.

La abogada peruana procedió a lavarse la mano mientras tenía “¡Tengo caca en la mano, que asco!”, en ese momento sale Zerboni del baño muerto de la risa, y junto a Daniela Navarro le comienzan a decir que no es caca, si no un poco de Nutella, y le muestran el bote de la crema de chocolate. Sin lugar a dudas, un momento bastante icónico y gracioso dentro de la famosa casa. Archivado como: Broma Laura Bozzo excremento