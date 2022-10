Britney Spears rechaza las disculpas de su mamá: “Vete a la mierda”

“En cuanto a toda mi familia, incluidos mi hermano, hermana, primos, tías, tíos y, maldita sea, toda la audiencia… ¡¡¡estaban drogados o borrachos hasta la médula!!! Yo era la madre santa que tenía miedo de mudarse o sabía que mi padre me pondría en algún lugar si no cooperaba… ¡incluso en Estados Unidos, la tierra de la libertad!”, agregó.

Las súplicas y las disculpas de Lynne Spears no fueron suficientes para la estrella del pop, quien recordó con profundo enojo los años de tratamientos médicos y estancias en la “sala de psiquiatría” que solo hicieron que su dolorosa situación se agravara aún más.

“Nadie me defendió”

La cantante de 40 años aseguró que hubiesen pasado años y su padre, Jamie Spears, aún la tendría sometida. “¡Ninguna persona me defendió! ¡Mamá, agarra tus disculpas y vete a la mierda! y a todos los médicos por joder con mi mente… ¡Rezo para que todos se quemen en el infierno! ¡Bésame el maldito culo de mi madre!”, dijo.

Esta emocional reacción de la intérprete de ‘Baby One More Time’ se produce pocos días después de que su madre, Lynn Spears, le pidiera públicamente que la perdonara y le implorara que la desbloqueara para que pudieran volver a hablar personalmente, detalló Page Six.