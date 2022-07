Britney Spears comparte su nueva versión de ‘Baby One More Time’

La empresaria y bailarina dijo en el texto que lleva 14 años esperando a grabar una versión diferente de ‘Baby One More Time’ sin sonar como una niña, cosa que los productores jamás se lo permitieron. ” He pedido lo que quería durante 14 años, una versión diferente de “Baby” que los productores realmente trabajen para mí”, dijo la cantante. Archivado como: Britney Spears Baby One More Time

Britney compartió un largo mensaje acompañado de los videos en donde se le interpretando la icónica canción de finales de los 90. “Esta soy yo ayer lavando ropa y separando ropa, hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz… tal vez demasiado, y aquí estoy yo jugando en mi casa con una versión diferente de Baby One More Time”, expresó en el comunicado.

En dichos videos, Britney aparece interpretando su icónica canción, la cual la catapultó en la cima del éxito ‘Baby one more time’. La cantante y empresaria de 40 años tiene muy en claro sus objetivos, y se sinceró con sus fans diciendo que ya no se va a quedar callada, y que quiere interpretar sus canciones a su manera.

Britney Spears Baby One More Time. La famosísima Britney Spears está de regreso, y se lo ha dejado muy en claro a sus millones de fanáticos. Luego de haber tenido una batalla legal muy fuerte en contra de su papá, la princesa del pop logró su libertad y estaría planeando su regreso, pues recientemente la cantante compartió unos videos.

Britney Spears Baby One More Time: Acusó a su familia de no dejarla ‘ser libre’

Britney Spears además compartió su enojo y frustración por lo que le hizo sentir su familia, al no haberle permitido nunca cantar de la forma en la que ella siempre quiso, y expresó en sus palabras lo que estaba sintiendo. “¡Grabé maravillosamente y el sonido era nuevo! Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir que no valía nada, comparto esto porque soy consciente de mi amor y pasión por cantar y mi propia familia me hizo quedar en ridículo”.

Las palabras de la cantante hicieron que muchos de sus fans y personas cercanas a ella le comenzaran a mandar cientos de mensajes de apoyo. "Eres una leyenda", "Baby one more time versión 2022", "Esto es un llamado del pop, hemos esperado esto por años", "Necesitas grabar esto, amamos tu voz", "Amo tu voz natural, pero amo más verte cómoda mostrándosela al mundo", son algunos de los millones de comentarios que ha recibido la 'Princesa del pop'.