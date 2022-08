“TMZ” entrevistó al abogado de Federline, luego de que el esposo de Britney publicara una serie de comentarios en contra de Kevin, en los que señala que es un hombre que no trabaja y que vive de la manutención infantil que Britney subsidia, de acuerdo con El Universal .

Britney Spears exesposo: Publica polémico video de la cantante

El bailarín y ex pareja de Britney Spears, Kevin Federline, utilizó sus redes sociales para filtrar videos en donde se puede escuchar a la cantante discutiendo con sus hijos.”Esta es mi casa, si quiero entro aquí para darte loción para la cara porque es áspera, y todo lo que me dices es ‘está bien’. ¡No, no está bien!. Será mejor que todos comiencen a respetarme, ¿quedó claro? Robin es un maldito niño”.

No está claro a quién se refiere como Robin pero, un artículo de TMZ recordó que Robin Greenhill era el ejecutivo de Tri Star que estuvo muy involucrado en la vida de Spears. “Todos deben comenzar a tratarme como una mujer que vale la pena. Soy una mujer, ¿de acuerdo? Sean amables conmigo. ¿Entienden?”, concluye Spears en el clip. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . Archivado como: Britney Spears exesposo