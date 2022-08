Britney Spears estrena dueto junto a Elton John.

El tema del sencillo será ‘Hold Me Closer’.

La princesa del pop se mostró entusiasmada en sus redes sociales.

Britney Spears estrena dueto. Luego de verla recrear la nueva versión de su éxito ‘Baby One More Time, se ha informado que los iconos del pop Britney Spears y Elton John estrenaron este viernes su esperada colaboración conjunta “Hold Me Closer”, una esperada canción cuyo nombre está tomado del éxito “Tiny Dancer”, lanzado por el músico británico en 1971.

Después de varias semanas en las que los dos artistas utilizaron sus redes sociales para bromear y adelantar parte del contenido de esta colaboración, el tema ya está disponible en las plataformas musicales de ambos y en el canal de YouTube de Elton John, según lo señalado recientemente por EFE.

Las cosas van mejorando para Britney Spears

Se trata de una canción discotequera con influencia del género ‘dance’ en la que no faltan referencias a otros trabajos de ambos cantantes a lo largo de sus casi tres minutos y medio de duración. Y es que, aunque está profundamente marcado por “Tiny Dancer”, el tema también hace guiños a otras composiciones como “Don’t Go Breaking My Heart“, que Elton John sacó en 1976.

La opción de guardar previamente este sencillo se habilitó a principios de agosto y recientemente incluso existían rumores de que se había filtrado. Después de esto, circularon por las redes sociales toda clase de teorías acerca de cómo los fans habían podido acceder a la canción, la temática y el estilo de la misma, señaló EFE. Archivado como: Britney Spears estrena dueto.