El comediante Roberto Carlo ‘Brincos Dieras’ releva que sufrió intento de secuestro

«No era muy famoso, pero no sé, como que me traían ganas», comentó.

«Iban sobre mí, yo estaba en un show, me dicen ‘córtale’ y fueron por mí en una camioneta y me llevaron a esconderme a la ching***», dijo.

«Nadie supo qué rollo, nada más fue esa vez, ya no me molestaron ni me hablaron ni me pidieron dinero», argumentó el comediante.

Yordi Rosado sugirió que el intento de secuestro pudo haber sido un caso de identidad equivocada, a lo que Brincos Dieras asintió.

«Sí, o a lo mejor se equivocaron y se metieron a la casa equivocada, pero se cabreó mi vieja» concluyó Roberto Carlo.

La historia de Brincos Dieras destaca los riesgos que, incluso las figuras públicas, pueden enfrentar debido a la inseguridad.