‘Brincos Dieras’ regresa a los escenarios luego de haber sido hospitalizado

Aunque el comediante especificó que aún no se encuentra bien del todo, ha decidido no quedar mal y aseguró que quiere que el show siga, reapareciendo nuevamente haciendo reír a las personas sobre el escenario, ahora, te revelamos cómo es que se encuentra.

‘Brincos Dieras’ regresa a los escenarios: Fue hospitalizado debido a esto

A casi una semana de haber sido hospitalizado de emergencia, Brincos Dieras regresó a hacer sus shows y a hacer reír a su público, aún sin estar completamente sano, informa la revista mexicana Tv Notas. Fue a través de un en vivo en Facebook que dio a conocer que está de regreso.

Sin embargo, descartó estar completamente sano: “Nos fue de maravilla, un poquito desconcentrados porque tuve una semana muy complicada. Hasta se me fue la panza. La gente dice que me veo muy delgado. Sí bajé mis kilos. No sé cuántos bajé, pero se fueron varios kilos. Me siento feliz de estar con ustedes”, confesó.