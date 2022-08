Participante de La Casa de los Famosos preocupa a sus fans

Brenda Zambrano pide oraciones por su salud

Algunos usuarios aseguran que la influencer tiene un desorden de personalidad

“Tan bella y tan insegura”. Por medio de sus historias de Instagram, donde cuenta con cerca de 6 millones de seguidores, la influencer Brenda Zambrano, quien participó recientemente en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, preocupa a sus fans al pedir oraciones por su salud.

Nacida el 13 de junio de 1993 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, la también modelo saltó a la fama al formar parte de otro reality show, Acapulco Shore, donde se mostraba cómo varios jóvenes se iban de fiesta a varias playas. En La Casa de los Famosos, fue la segunda eliminada después de Mayeli Alonso.

¿Qué le pasó a Brenda Zambrano?

De buen ánimo, Brenda Zambrano compartió una serie de videos donde les recordó a sus fans en primer lugar que se iba a ‘meter cuchillo’ de nueva cuenta: “Lo voy a hacer, pero no con cualquier doctor, vine con el doctor Luis Gil”. El médico, conocido como ‘el cirujano de las celebridades’, le hará unos retoques a la influencer.

“Yo hice un escándalo grandísimo de que me quité los implantes y pues yo tengo ahorita un trauma con mis mamas, las tengo muy caídas, no me gusta cómo se me ven los escotes y el doctor me va a hacer un procedimiento (una reconstrucción mamaria)”, expresó la modelo e influencer, quien no se salvó de las críticas.