Brenda Zambrano ataca Niurka. “Ya me tiene harta esta señora”

En el post de Brenda Zambrano, se puede apreciar un video de la misma cubana, platicando con algunos integrantes de la Casa de los Famosos, en donde ataca a la mexicana. Ella menciona que gracias a que se sentía segura decepcionó a sus millones de seguidores en redes sociales, por lo que la influencer respondió:

“La verdad me callé mucho respecto a este tema, pero ya me tiene harta esta señora @niurka.oficial hablando de mí cada que puede y solo quiero aclarar algunos puntos. Yo JAMÁS me metí con ella porque además de que nunca me dijo nada de frente, le tenía un respeto y admiración por la figura que es”. Archivado como: Brenda Zambrano ataca Niurka