Brenda no ha tenido piedad con Natalia

Alcocer ha sido ofendida por su excompañera de la casa de los famosos

Fanáticos se pelean en redes sociales

Brenda Zambrano Natalia Alcocer: La segunda temporada de La Casa de los Famosos resultó ser la favorita de los espectadores, pues los escandalo que vivieron sus concursantes quedó en la historia. Cuando se anunció que Niurka y Laura Bozzo tendrían que convivir se desató una gran conversación en redes sociales, pues los fans escogían a su bando.

A más de dos meses del final de la temporada, sus concursantes no han dejado de generar polémica, la más resientes de estas involucra a las mexicanas Brenda Zambrano y Natalia Alcocer. Ambas han tenido un enfrentamiento en redes sociales en el cual Daniella Navarro tambien se vio envuelta.

¡Natalia Alcocer en contra de sus compañeros!

Por medio del programa de espectáculos de YouTube “Chisme no Like”, Natalia Alcocer hizo fuertes comentarios en contra de Daniella Navarro y Brenda Zambrani. El reportero la cuestionó sobre lo que opinaba de las declaraciones que había hecho la venezolana sobre su falso feminismo.

“Es que yo si no ando al pendiente de mam***s, yo de la gente mie*** no estoy preocupada, no existe en mi vida, no sé ni quién es la señora”, dijo. También le preguntaron si pensaba lo mismo de lo que había dicho sobre ella, Brenda Zambrano y Natalia aseguró que ella no tiene ningún talento.