Brenda Bezares rompe el silencio: responde a críticas y presenta pruebas sobre su cortejo por un Rey nigeriano

«No ha sido fácil, no ha sido nada fácil, pero la verdad es que ahí vamos, fortaleciéndonos» Puntualizó Brenda.

A pesar del escepticismo, la esposa de “Mayito” dejó en claro que no busca discutir ni pelear con sus detractores.

«Si a la ex Garibaldi Pilar Montenegro un jeque árabe la quería de esposa, no es descabellado que a la señora Brenda también la quisiera el rey de Nigeria», defendieron algunos internautas.

Bezares reflexiona sobre las críticas y mantiene su enfoque en la familia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv)

«Hay muchas cosas que no saben de mí, la gente juzga por lo poquito que ve, por lo poquito que aprecia, y yo prefiero no pelear en ese sentido, porque no vamos a llegar a ningún lado».

Bezares también reflexionó sobre la crítica constante que ha recibido: «No, pues es que imagínate, todo mundo va a querer hacer leña del árbol caído, amigo, pues ¿cómo crees?»

«Si a alguien le va bien, pues todo mundo va a querer subir al barco, es normal» reflexionó Brenda.

La polémica no ha sido fácil para Brenda, pero la cantante asegura que prefiere mantenerse enfocada en su familia y sus proyectos.