Luego de un primer tiempo en el que Serbia contuvo lo más que pudo los ataques brasileños, en la segunda parte simplemente no pudo más. Richarlison se convirtió en el héroe al anotar al minuto 62 y al 73, este último gol el mejor que se ha visto hasta el momento en cinco días de actividades al más puro estilo de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. Casemiro también estuvo a punto de meter un golazo

Brasil vs Serbia: ¡Mucho cuidado con el Scratch du Oro! En un vibrante partido de principio a fin, Brasil se impuso dos goles a cero a su similar de Serbia desplegando el ‘jogo bonito’ en todo su esplendor. Si desde antes de que iniciara esta competencia se les daba por favoritos para ganar el Mundial de Qatar 2022, con esta actuación la Verdeamarela no deja duda alguna.

Brasil vs Serbia: El Scratch du Oro no esperó mucho para hacer sentir su dominio en la segunda mitad. Apenas habían transcurrido unos cuantos segundos cuando Rapinha tuvo de nueva cuenta el gol en sus pies, pero la oportuna intervención del portero serbio lo impidió. Tras una dura falta a Neymar en los linderos del área, el jugador del PSG fue el encargado de cobrar un tiro libre que desvió la barrera a tiro de esquina.

Según reportó el portal AS, la Selección Serbia alineó a Vanja Milinkovic-Savic en la portería; defensas: Strahinja Pavlović, Nikola Milenkovic y Milos Veljkovic; mediocampistas: Milinkovic-Savic, Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, F. Mladenovic y Andrija Zivkovic; delanteros: Dusan Tavic y Alexsandar Mitrovic (Archivado como: Brasil vs Serbia: La ‘Verdeamarela’ ofrece espectacular exhibición en su debut en el Mundial de Qatar 2022)

Brasil vs Serbia: ¡Un equipo plagado de estrellas! La Selección Brasileña no se guardó nada para su debut en el Mundial de Qatar 2022 y saltó al terreno de juego con Alisson en la portería; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro en la defensa; Lucas Paquetá, Neymar, Rapinha, Casemiro y Vinicius Jr en el medio campo para dejar al frente del ataque a Richarlison.

Tropiezo de Argentina deja lección, dice Tite, entrenador brasileño

Brasil vs Serbia: Tite, el técnico de Brasil, afirmó ayer que el inesperado tropiezo de su clásico rival sudamericano Argentina en el debut del Mundial sirve de lección: “Es para reflexionar, sí”, respondió el estratega cuando lo consultaron sobre la caída de la Albiceleste 2-1 ante Arabia Saudí durante una conferencia de prensa que ofreció el miércoles antes del debut de Brasil contra Serbia por el Grupo G.

“No hay grandeza, ni mayor o menor dificultad”, opinó Tite, que dirigirá su segundo Mundial al frente del pentacampeón: “No hay etiquetas, tienes el orgullo de cada país por hacer lo mejor”. Tite, de 61 años, también defendió a sus jugadores por celebrar los goles con un baile y pidió que no se lo tome como una provocación a los rivales: “Es una característica nuestra. Así como nosotros respetamos las culturas de los países, respeten la nuestra”, pidió el técnico, que dejará al cargo tras la Copa del Mundo (Con información de The Associated Press, AS y Marca)