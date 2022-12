Sin embargo, las emociones llegaron hasta el tiempo de compensación de la primera parte: primero, Martinelli tuvo la suya con un tiro cruzado desde fuera del área, según reportó el portal AS. Luego, Rodrygo tuvo su oportunidad, pero el gran susto se lo llevaron los brasileños cuando su portero Ederson resolvió de buena manera un cabezazo de Mbeumo (Archivado como: Brasil vs Camerún)

Brasil vs Camerún: Los Leones Negros no quieren quedar fuera de este Mundial, el cual ha estado lleno de sorpresas. Desde los primeros minutos de la parte complementaria, hicieron sentir su ‘garra’ ante unos brasileños que parecen estar conformes con el empate. Al minuto 50′, Vincenyt Aboubakar cruzó de más su disparo que pasó por un costado de la portería brasileña.

Por parte de la Selección de Camerún, los 11 elegidos por el entrenador Rigobert Song fueron: D. Epassy, C.Fai, C. Wooh, E. Ebosse, N. Tolo, Zambo Anguissa, P. Malong, B. Mbeumo, M. Ngamaleu, V. Aboubakar y M. Choupo-Moting, quienes, además de ir por el triunfo en este duelo, tenían que estar al pendiente de lo que pasara en el Serbia vs Suiza (Archivado como: Brasil vs Camerún).

Alves, el brasileño más veterano en un Mundial

Brasil vs Camerún: El irregular desempeño de Dani Alves en su etapa de cuatro meses en el futbol de México puso en duda su inclusión en la nómina de Brasil para la Copa del Mundo de Qatar. Pero el seleccionador Tite lo incluyó en su convocatoria y este día el lateral derecho se convirtió en el jugador brasileño de mayor edad que disputa un partido del Mundial al enfrentar a Camerún por el Grupo H, de acuerdo conj información de AP.

Antes de Alves, el brasileño más veterano en una Copa del Mundo era el defensor central Thiago Silva, quien a sus 38 años funge como el capitán del equipo en Qatar. Pero llegar a su meta no fue sencillo para Alves, quien jugó en hasta seis posiciones distintas con los Pumas de la UNAM, en su primer torneo en México. Llegó procedente del Barcelona en busca de estar en plenitud de condiciones para el Mundial (Con información de AS, TV Azteca y The Associated Press)