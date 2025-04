Brasil tendría una camiseta inedita para el Mundial 2026

La Selección de Brasil prepara una sorpresa histórica para el Mundial de 2026.

Aunque aún no tiene asegurada su clasificación, todo indica que estará en Estados Unidos, México y Canadá.

De cara al torneo, el Scratch dejaría de lado su clásica camiseta azul como alternativa.

Brasil estrenaría una camiseta roja como segunda equipación, con detalles en negro.

🚨🇧🇷🔴🤯 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Brazil 2026 World Cup Away Kit to Be Red + Jordan Logo: https://t.co/ZzYSsyR0Lg

— Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 28, 2025