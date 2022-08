Los rumores crecieron cuando ocurrió un inesperado momento entre Brad Pitt y Bad Bunny, la situación se volvió viral pues a través de TikTok se observa al ex esposo de Angelina Jolie muy cerca del popular cantante de reggaetón, tanto que parece de Bunny se incomodó.

Hace un par de días se llevó a cabo la premier de “Tren Bala” una película de asesinos modernos traída a la pantalla grande por Sony Pictures. Desde su anuncio de reparto, el film llamó la atención y es que se trata de actores y cantantes con trayectoria y popularidad, en particular dos de ellos se llevaron los reflectores por lo divertido que es verlos como rivales en el rodaje, sin embargo algunos aseguran que no se trataba de actuación. Pero, ¿no se agradan? Brad Pitt y su verdad con Bad Bunny .

“Cuando ves el lenguaje corporal con Brad Pitt, lo vemos cabizbajo (a Bad Bunny), en el segundo uno lo vemos cómo mueve la cabeza de lado contrario a dónde está Brad Pitt. No estoy diciendo que Brad Pitt lo acosa, a lo mejor estaba bromeando con él, a lo mejor entre broma y broma la verdad se asoman, porque además vemos a un Brad Pitt muy divertido en esa alfombra roja. Se ve a un Brad Pitt bromista, contento, ironizando el momento” dijo la grafóloga Maryfer a Gustavo Adolfo.

En ese momento se sintió intimidado

Además la profesional en lenguaje corporal sumó que en el rostro del cantante puertorriqueño se puede ver que siente asco y lo demostró con un reflejo de su rostro, así mismo la posición de sus manos cubriendo sus genitales fue un símbolo de protección al sentirse intimidado y vulnerable.

“La forma en la que hace los labios (Bad Bunny) es de incomodidad o de asco. Después Brad Pitt con la mano en la cadera, lo que refleja seguridad, se ve que los dos sueltan un poco la tensión cuando se ríen. Sin embargo, las manos de Bad Bunny reflejan protección. No digo que a Brad Bunny no le guste Brad Pitt, pero es una realidad que no se sentía cómodo en ese momento y que cuando se da cuenta que Brad Pitt está bromeando se comienza a reír y eso es liberar tensión”. puntualizó Centeno para el programa de Infante.

Para ver el análisis completo del momento entre Brad Pitt y Bad Bunny da click aquí: https://www.youtube.com/watch?v=dYk6JT6at0o