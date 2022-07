Brad Pitt reveló que padece una entraña enfermedad

El actor estadounidense, que ganó del Oscar por “Érase una vez en Hollywood”, tiene prosopagnosia o ceguera facial

“Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando el respeto”, expresó

Cualquier persona pensaría que la vida de una estrella de Hollywood, mundialmente conocida, como en el caso de Brad Pitt, es prácticamente perfecta, pero la realidad es muy distinta: El actor estadounidense, de 58 años de edad, admitió en reciente entrevista lo que nadie hubiera imaginado.

En charla con la revista GQ, el protagonistas de cintas como El club de la película, Troya y Se7en, entre muchas otras (y también productor), confesó que cree que sufre de prosopagnosia, o ceguera facial, un raro trastorno que se caracteriza por la incapacidad de reconocer el rostro de las personas.

Le preocupa a Brad Pitt que lo vean como una persona “distante e inaccesible”

El ganador del Oscar por la cinta Érase una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, reveló a esta publicación que tiene dificultades para reconocer a las personas y le preocupa que su trastorno haya llevado a que las personas lo vean como alguien “distante, inaccesible”, señaló.

“¡Nadie me cree!”, dijo al recordar que esto también es un obstáculo en entornos sociales, sobre todo en fiestas. Esta no es la primera vez que Pitt insiste en que tiene prosopagnosia: “Muchas personas me odian porque piensan que les estoy faltando el respeto”, le dijo a Esquire en 2013.