Detienen al contralor de Nueva York, Brad Lander, durante protesta en tribunal de inmigración

Según informa la agencia EFE, el contralor de Nueva York y candidato demócrata a la Alcaldía, Brad Lander, fue detenido este martes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un tribunal de inmigración de la ciudad.

La detención quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación entre sus seguidores y activistas migratorios.

Lander, quien aspira a convertirse en alcalde en las elecciones primarias del próximo 24 de junio, se encontraba en el tribunal observando procedimientos judiciales relacionados con casos migratorios.

El hecho ocurrió cuando Lander intentó impedir la detención de un migrante, sujetándolo del brazo y exigiendo a los agentes ver la orden judicial que respaldaba el arresto.

ICE just cuffed & tackled NYC Comptroller @bradlander for asking them to prove they had a warrant to make an arrest.

The Trump Admin is going after elected officials in broad daylight. Imagine what they’d do to you when cameras aren’t around. pic.twitter.com/sJHGyaX1rB

