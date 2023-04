Boxeador Andy Ruiz violación: TODO IBA EMPEORANDO

La denunciante denunció que, a principios de este año, el deportista mexicano le apuntó con un rifle AK-47 en plena cara, por lo que ya temía por su seguridad. “Él me dijo que me callara y entonces noté que las armas no tenían balas, por lo que él comenzó a decirme que estaba siendo muy dramática”, explicó ella.

Pero en el mes de febrero las supuestas agresiones subieron de tono, pues la joven lo acusa de haberla violado por lo menos seis veces, acciones que denunció ante el Departamento de Policía de San Diego, donde le otorgaron una orden de alejamiento. Archivado como: Boxeador Andy Ruiz violación