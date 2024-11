Caos en la noche electoral, fallo técnico obliga a bomberos a contar votos en las urnas

El proceso electoral en Milwaukee, Wisconsin, ha sido interrumpido por problemas de seguridad, generando una gran incertidumbre en un estado clave que podría definir el rumbo de las elecciones presidenciales.

Los funcionarios electorales de Milwaukee trabajan contrarreloj para contabilizar más de 30.000 votos en ausencia que, hasta ahora, no habían sido procesados correctamente.

La razón del retraso es que se detectaron irregularidades en el sellado de los tabuladores de papeletas, lo que ha llevado a la Comisión Electoral de Milwaukee a tomar medidas de seguridad extraordinarias.

Para enfrentar esta situación, se ha solicitado la ayuda de los bomberos, quienes apoyan a los funcionarios en un recuento que se ha convertido en el centro de atención nacional.

JUST IN: Milwaukee Fire Dept. is helping process ballots at central count. City officials say they asked for extra hands once the issue with the tabulation machine doors came to light. Jeff Fleming with the city says MFD sent 24 people to help with the count. pic.twitter.com/812mMcPvWx

— Kendall Keys (@KendallKeysTV) November 6, 2024