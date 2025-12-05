¡Bombazo en el sorteo! Así quedó el grupo de EEUU en el Mundial

Estados Unidos ya conoce su grupo del Mundial 2026, pero un detalle clave del sorteo podría cambiar por completo su camino.

El sorteo celebrado en Washington definió el cuadro que acompañará a la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, un torneo que marcará un antes y un después para un país que, tras años de irregularidad, vuelve a soñar con consolidarse como potencia futbolística.

Bajo el mando de Mauricio Pochettino, el equipo encabezado por Christian Pulisic asume un desafío que combina presión, localía y un grupo con rivales más complejos de lo que parecen.

EEUU quedó como cabeza de serie del Grupo D, junto a Paraguay, Australia y el ganador del repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

Aunque no es catalogado como el “grupo de la muerte”, sí representa un examen riguroso para un conjunto que aún busca constancia y una identidad sólida.

Estados Unidos llega al Mundial 2026 con un significado especial: no solo es anfitrión, sino que también enfrenta el peso de un proceso irregular que incluyó su ausencia en 2018 y una actuación discreta en 2022.

Hoy, la base de jugadores que se foguea en Europa alimenta un optimismo medido.

Con la llegada de Mauricio Pochettino, el equipo ha iniciado una transición hacia un esquema con línea de tres defensores.

El sistema ha comenzado a mostrar avances, pero el gran reto será la constancia ofensiva. Nombres como Pulisic, Weah y Tillman están llamados a liderar; la incógnita está arriba, donde Pepi y Balogun compiten por adueñarse del rol de delantero centro.

La localía jugará a favor, aunque también aumentará la presión mediática y deportiva.

El debut se perfila como un punto de inflexión para comprobar si esta generación está lista para competir entre los mejores.

Paraguay y Australia: rivales con estilos marcados y siempre competitivos

Australia llega tras consolidarse dentro de la confederación asiática.

Su sistema de tres centrales y su perfil físico le dan solidez, incluso cuando carece de las figuras que marcaron generaciones previas.

Es un rival disciplinado, incómodo y con pocos espacios para el error.

Paraguay, histórico competidor difícil de doblegar, presenta una mezcla de experiencia y juventud.

Con nombres como Gustavo Gómez, Diego Gómez, Miguel Almirón y Enciso, representa quizá el rival más estable del grupo: ordenado, competitivo y capaz de sacar ventaja en duelos cerrados.

Un repechaje que podría cambiar el rumbo del grupo de EEUU

El último puesto del Grupo D se definirá entre Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo.

Cualquiera de los cuatro traerá un estilo distinto, pero todos comparten un elemento: su fútbol es impredecible.

Ese cupo, que se asignará tras la repesca europea, podría modificar la lectura completa del grupo.

El calendario final de partidos será anunciado el 6 de diciembre, pero la ruta de EEUU ya está delineada: equilibrio, presión y un grupo que exigirá precisión desde el primer día.

