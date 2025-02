Al menos seis muertos en un bombardeo de Israel en el este del Líbano

En un trágico suceso que ha sacudido la región del Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, al menos seis personas perdieron la vida.

Y otras dos resultaron gravemente heridas como consecuencia de un bombardeo llevado a cabo por un dron israelí.

El incidente tuvo lugar en la zona de Shaara, cerca de la ciudad oriental de Janta, según reportó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) este sábado.

Este ataque se produce en un momento tenso, a solo diez días de que venza la extensión del acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá.

