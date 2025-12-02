¡Bomba en Toluca! Alexis Vega queda fuera y estalla crisis interna

La baja de Alexis Vega detonó una decisión inesperada dentro del Toluca; el campeón enfrenta un problema interno.

Toluca, vigente campeón de la Liga MX, vive uno de los momentos más tensos de su temporada justo antes de enfrentar a Rayados en las semifinales.

Alexis Vega, el jugador llamado a liderar la ofensiva en la parte más exigente del torneo, no viajará a Monterrey tras resentirse de una lesión en el tendón rotuliano de la pierna izquierda.

Alexis Vega no viaja a Monterrey y Toluca estalla

La situación no solo lo deja fuera del partido de ida: también encendió una crisis interna que terminó con la separación temporal de los fisioterapeutas encargados de su recuperación.

La molestia dentro del club es evidente.

Vega no ha podido estar disponible desde su lesión en la Jornada 15 ante Pachuca, y aunque superó el desgarre inicial, la recaída surgió en los entrenamientos más recientes.

Lesión que reaparece y golpea las semifinales

El diagnóstico es claro: Vega sufrió una nueva lesión en el tendón rotuliano, lo que automáticamente lo descartó para el encuentro en Monterrey.

El atacante, una de las piezas ofensivas más determinantes del plantel, estaba en la última fase de su recuperación, pero el dolor volvió y levantó serias dudas sobre su disponibilidad para el cierre de la serie.

Fuentes cercanas al equipo confirman que no está totalmente descartado para la vuelta, pero admiten que luce “complicado” que pueda tener minutos debido a su condición física actual.

Toluca esperaba tenerlo listo tras el largo receso entre fase regular y liguilla, pero el escenario dio un giro radical justo en la semana crítica.

Toluca separa a los fisioterapeutas

La reacción interna fue fulminante.

El cuerpo técnico y la directiva decidieron separar temporalmente a los fisioterapeutas que estaban a cargo del proceso de recuperación de Vega. La cúpula del club considera que hubo fallas en el seguimiento y ejecución del plan médico, lo que contribuyó a que la lesión reapareciera en un momento clave.

Las fuentes consultadas apuntan a una “molestia relevante” dentro del club por no poder contar con Vega justo cuando el campeón disputa su pase a la final.

El objetivo inmediato es reorganizar el área médica para evitar que un caso similar vuelva a presentarse en plena liguilla.

Una semifinal en riesgo

Toluca, que derrotó por 2-1 global a Bravos en cuartos de final, imaginó esta llave ante Rayados con plantel completo.

Hoy, la historia es diferente: su ariete estrella está fuera de la ida, en duda para la vuelta y la interna quedó marcada por una decisión disciplinaria que evidencia tensión en el club.

El campeón llegará a Monterrey con un golpe anímico inesperado y con una interrogante que pesará hasta el último minuto:

¿Podrá Alexis Vega volver a tiempo para intentar salvar la serie?

