Lanzan ‘bomba’ contra primer ministro japonés en acto de campaña

Aunque nadie resultó herido y Kishida siguió haciendo campaña el sábado, la escena caótica recordó el asesinato hace nueve meses del ex primer ministro Shinzo Abe, quien también participaba en una gira de campaña, un hecho que continúa repercutiendo en la política japonesa.

No quedó claro de momento cuál fue el dispositivo explosivo o cuántos pudo haber tenido el sospechoso, pero algunos informes dijeron que era una bomba de humo o casera, posiblemente con un detonador de tiempo.

bomba primer ministro japonés: ¿Hubo saldo mortal?

Afortunadamente, no se reportaron heridos en el incidente, que se produjo en vísperas de un importante foro internacional en Japón. Como si fuera un milagro, Kishida no resultó herido y continuó con sus discursos de campaña más tarde el sábado, dijo Matsuno.

De acuerdo con la información del medio The Associated Press, Kishida no mencionó la explosión y regresó a la región de Tokio por la noche después de hacer campaña en Chiba por otro candidato. Se reporta que está bien.