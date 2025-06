Bolsa de valores en rojo por conflicto Israel-Irán: así abren el Dow, Nasdaq y S&P 500

El dólar estadounidense subió frente a otras monedas como el euro y la libra esterlina.

Frente al yen japonés y el franco suizo, también se fortaleció levemente.

Según CoinMarketCap, el bitcoin cayó 2% en 24 horas, alejándose del papel de activo seguro.

Estos movimientos muestran la preferencia por monedas estables y oro ante la inestabilidad global.

Bitcoin sinks as Israel escalates Iran standoff with airstrikes https://t.co/5D7u7MRpaY via @business

— Yahoo Finance (@YahooFinance) June 13, 2025