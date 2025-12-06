Boletos para el México vs. Sudáfrica y sus precios

Los precios para el México vs. Sudáfrica del Mundial 2026 alcanzaron cifras inesperadas en reventa. Aquí los detalles.

La fiebre mundialista estalló en México apenas horas después del sorteo del Mundial 2026.

El partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, programado para el 11 de junio en el Estadio Banorte, desató un fenómeno inmediato en las plataformas de reventa, donde algunos boletos ya alcanzan precios que superan por amplio margen su valor original.

Aunque aún no se han puesto a la venta todas las localidades oficiales del torneo, la confirmación del rival y la sede del debut del Tri provocó un salto abrupto en la oferta de aficionados que buscan aprovechar el momento para vender entradas adquiridas previamente en fases iniciales.

Un debut mundialista con precios históricos

En sitios como Stubhub, un boleto ubicado en zona lounge, junto a la línea de banda, llegó a ofrecerse en 800 mil pesos, un incremento desproporcionado frente al costo original que —según los precios iniciales publicados por la FIFA— rondaba los 1,825 dólares, aproximadamente 20 mil pesos.

Las primeras ofertas aparecieron minutos después del sorteo, cuando quedó confirmada la reedición del duelo inaugural de Sudáfrica 2010.

El atractivo histórico del enfrentamiento contribuyó a que los precios se dispararan rápidamente, especialmente en áreas con servicios premium o visibilidad privilegiada.

La demanda también se vio impulsada por la expectativa general que rodea al primer Mundial con 48 selecciones y por la relevancia de que México inaugure el torneo en casa por tercera vez en su historia.

Con el Estadio Banorte recién remodelado para convertirse en la sede que ha albergado más inauguraciones mundialistas, el interés se multiplicó entre aficionados nacionales y visitantes extranjeros.

Corea del Sur también rompe el mercado

El fenómeno no se limita al partido inaugural.

El segundo juego de México en la fase de grupos, programado para el 18 de junio en el Estadio Guadalajara contra Corea del Sur, presenta cifras todavía más elevadas. En la misma plataforma de reventa, algunos boletos fueron puestos a la venta por un millón de pesos, dependiendo de la cercanía al campo.

Las ofertas incluyen precios que oscilan entre los 350 mil y el millón de pesos, impulsadas por la tradición de alta demanda que suelen tener los partidos del Tri en Guadalajara y por el valor emocional que representa un rival al que México ya ha enfrentado y vencido en ediciones previas del torneo.

Reventa sin regulación en México

A diferencia de Estados Unidos y Canadá, México no contará con un sistema de reventa legal ni controlado por la FIFA.

Esto ha generado un mercado paralelo en plataformas internacionales con precios que cambian minuto a minuto según el comportamiento del público.

La FIFA confirmó que aún no se han vendido todas las localidades disponibles para el torneo y que habrá una venta general en fechas próximas.

Según datos oficiales, cerca de 2 millones de boletos ya fueron adquiridos en las etapas iniciales de distribución.

Mientras se acerca la venta final y crece la expectativa por el debut del Tri, el mercado de reventa seguirá marcando cifras récord que podrían escalar conforme se acerque la inauguración mundialista.

