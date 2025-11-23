Boicot de “No Kings” apunta a Target, Home Depot y Amazon en Thanksgiving por ICE

Boicot durante Thanksgiving

Protesta económica de “No Kings”

Rechazo a políticas migratorias

El grupo de protesta “No Kings” está impulsando un boicot dirigido a tres grandes minoristas durante el feriado de Thanksgiving como una forma de protesta contra la administración del presidente Donald Trump y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La organización informó por correo electrónico que está llamando a los estadounidenses “a retener su poder adquisitivo” desde Thanksgiving hasta el Ciberlunes, del 27 de noviembre al 1 de diciembre.

El colectivo considera que este periodo comercial es estratégico para ejercer presión tanto sobre el gobierno como sobre las compañías señaladas.

Boicot No Kings impulsa protesta económica en Thanksgiving

¡DE NUEVO A LA CALLE! “No Kings” lanza protesta contra ICE para Thanksgiving https://t.co/XpLxXavjDW — Noticia Al Minuto (@noticialminuto) November 21, 2025

“No Kings” sostiene que estos minoristas están “permitiendo los abusos de poder de la administración Trump”.

Los tres comercios incluidos en el boicot son Target, Home Depot y Amazon.

El llamado busca que los consumidores eviten realizar compras en estos establecimientos durante los días de mayor actividad económica del año.

Newsweek contactó a los minoristas y a ICE para solicitar comentarios sobre la convocatoria, aunque la solicitud se realizó fuera del horario laboral habitual.