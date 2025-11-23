Boicot de “No Kings” apunta a Target, Home Depot y Amazon en Thanksgiving por ICE
El grupo de protesta “No Kings” está impulsando un boicot dirigido a tres grandes minoristas durante el feriado de Thanksgiving como una forma de protesta contra la administración del presidente Donald Trump y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La organización informó por correo electrónico que está llamando a los estadounidenses “a retener su poder adquisitivo” desde Thanksgiving hasta el Ciberlunes, del 27 de noviembre al 1 de diciembre.
El colectivo considera que este periodo comercial es estratégico para ejercer presión tanto sobre el gobierno como sobre las compañías señaladas.
“No Kings” sostiene que estos minoristas están “permitiendo los abusos de poder de la administración Trump”.
Los tres comercios incluidos en el boicot son Target, Home Depot y Amazon.
El llamado busca que los consumidores eviten realizar compras en estos establecimientos durante los días de mayor actividad económica del año.
Newsweek contactó a los minoristas y a ICE para solicitar comentarios sobre la convocatoria, aunque la solicitud se realizó fuera del horario laboral habitual.
Desde que Trump asumió el cargo a principios de este año, se han registrado protestas en diversas partes del mundo como reacción a sus políticas.
El movimiento “No Kings” forma parte de los grupos que han mostrado inconformidad ante las acciones del gobierno.
El colectivo rechaza la represión de la inmigración ilegal impulsada por la administración.
También critica las deportaciones masivas realizadas por las autoridades migratorias.
Además, muestra preocupación por la eliminación de beneficios federales para quienes ingresan al país.
Según “No Kings”, estas medidas afectan a comunidades vulnerables y justifican la necesidad de nuevas formas de protesta.
Un llamado a usar el consumo como herramienta de presión
La estrategia del boicot se centra en el poder adquisitivo como mecanismo para expresar inconformidad.
El grupo considera que detener las compras durante estas fechas puede enviar un mensaje claro a las empresas y al gobierno.
“No Kings” busca que los ciudadanos adopten una forma de protesta no confrontativa pero significativa.
El colectivo afirma que esta acción permite que más personas participen sin exponerse a riesgos o movilizaciones.
Para el movimiento, la decisión de no comprar es un método directo para manifestar desacuerdo con las políticas federales.
La organización sostiene que, si suficientes personas se suman, el boicot podrá generar un impacto visible.
Impacto buscado en plena temporada festiva
La protesta coincide con uno de los periodos más importantes para el comercio estadounidense.
Acción de Gracias, Black Friday y Ciberlunes concentran una parte relevante del gasto anual.
El llamado de “No Kings” pretende aprovechar ese contexto para amplificar su mensaje.
Target, Home Depot y Amazon suelen registrar altas ventas durante estas fechas, por lo que la reducción del consumo podría resultar simbólica.
El movimiento espera que esta acción sirva para advertir sobre el descontento existente frente a las políticas de la administración Trump.
“No Kings” concluye que su boicot es una forma de visibilizar los abusos que denuncian y motivar a más personas a unirse a su causa económica.