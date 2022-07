Jennifer Lopez y Ben Affleck pidieron al público que no se tomaran fotos en la boda, según una de las parejas que se casó en la capilla de Las Vegas

La pareja aseguró que las celebridades fueron amables pero les hicieron una contundente petición

“Fueron muy amables, solo nos hablaron como personas normales y nos felicitaron”, relató la pareja

Una pareja de enamorados que viajó a Las Vegas luego de decidir que querían casarse rápidamente dijo que se sorprendieron al ver a Ben Affleck y Jennifer Lopez parados justo detrás de ellos esperando a hacer lo propio, reseñó The Sun.

La hispana Airika Ruiz, de 31 años, y Demetrius Visaya, de 25 años, viajaron junto a 25 miembros de su familia a Las Vegas desde Victorville, California, para darse el “sí, quiero”. De acuerdo con la hispana, mientras ella y su pareja esperaban en la Oficina de Licencias de Matrimonio del Condado de Clark para resolver su papeleo, vieron a Jennifer Lopez que vestía un vestido blanco junto a Ben Affleck vestido de forma más informal.

Pareja de enamorados narra cómo fue casarse junto a JLo y Ben Affleck

“Fue una locura”, dijo Demetrius en una entrevista al diario The Sun. “No sé cómo explicarlo, ambos estábamos en estado de shock. Al principio no le creí a Airika. Me dijo: ‘Oh, Dios mío, esos son Ben Affleck y JLo’, y yo dije: ‘Claro, sí, cállate’. Pero me giré para mirar y estaban literalmente parados allí a menos de un pie de distancia de nosotros”, indicó.

De acuerdo con la joven pareja, la diva del Bronx y Affleck estaban solos en la Oficina de Licencias de Matrimonio, sin ningún miembro del equipo de seguridad de ninguno. En vista de que estaban solos y que parecían amables, uno de ellos decidió acercarse a las celebridades y pedirles una foto. "Pregunté si podía tomar una foto y pensé que sería no solo porque se trataba de un momento privado, no tenían seguridad, no había paparazzi ni nada, así que se negaron", dijo.