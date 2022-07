Jennifer Lopez y Ben Affleck se casan en Las Vegas

Así lograron llegar al altar después de muchos años

¿Cómo fue la sencilla y ‘secreta’ boda de JLO?

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron el sábado en la noche en una capilla con servicio al automóvil de Las Vegas, culminando una relación que ha abarcado dos décadas en dos romances distintos y ha estado en la primera plana de innumerables periódicos y revistas.

Lopez anunció su matrimonio el domingo en su boletín a sus seguidores con el encabezado: “Lo hicimos”. La cantante y actriz había dado a conocer su compromiso en abril a través del mismo boletín, “On the J Lo”, de acuerdo con lo publicado por The Associated Press.

Así fue la boda de la querida cantante

“El amor es hermoso. El amor es atento. Y resulta que el amor es paciente. Paciente durante 20 años”, escribió Lopez en un mensaje. Lopez, de 52 años, y Affleck, de 49, protagonizaron un célebre romance a principios de la década de 2000, dándole origen al sobrenombre “Bennifer”, antes de retomar su relación el año pasado.

Actuaron juntos en “Gigli” en 2003 y “Jersey Girl” en 2004. En esa época se comprometieron, pero nunca se casaron.

Lopez escribió que ambos volaron el sábado a Las Vegas, se formaron para recibir su licencia junto a otras cuatro parejas y se casaron poco antes de la medianoche en Little White Chapel.