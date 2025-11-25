Bochorno del United tras la expulsión insólita de Gueye

El Manchester United cayó ante el Everton pese a jugar con un hombre más desde el minuto 13 por la insólita expulsión de Gueye.

El Manchester United vivió una de sus noches más desconcertantes de la temporada.

Perdió en Old Trafford ante un Everton que jugó con uno menos desde el minuto 13, luego de que Idrissa Gueye fuera expulsado por agredir a su propio compañero Michael Keane.

La escena dejó al estadio en shock y al United sin capacidad de respuesta para aprovechar el caos.

Una expulsión surrealista que cambió el partido

El encuentro arrancó con un Everton que, pese a pelear por alejarse de la zona baja, tomó la iniciativa desde los primeros minutos.

El United, que acumulaba cinco partidos sumando puntos, comenzó cauteloso y sin claridad. Todo se desordenó cuando, al minuto 9, Seamus Coleman tuvo que salir lesionado.

Cuatro minutos después llegó el momento más polémico de la noche.

En una disputa interna demasiado encendida, Gueye soltó un manotazo en la cara de su compañero Keane. El árbitro no dudó: roja directa.

El Everton quedó en inferioridad numérica y Pickford, junto a Ndiaye, tuvo que contener a Gueye, claramente fuera de sí y protestando al colegiado mientras lo escoltaban al túnel.

Lo más llamativo ocurrió después: en lugar de lanzarse con todo al ataque, el United siguió pasivo, sin fluidez, sin acelerar y sin aprovechar la ventaja numérica.

La afición empezó a impacientarse, y el partido tomó un rumbo imprevisto.

Everton golpea primero y el United responde tarde

Pese a tener diez jugadores, el Everton encontró calma y paciencia cada vez que tuvo el balón. Se dedicó a enfriar el desarrollo, consumir segundos y frenar el ímpetu local.

El primer zarpazo llegó antes de la media hora.

Dewsbury-Hall encaró a dos rivales, dejó ambos atrás y conectó un disparo cruzado que Lammens alcanzó a tocar, pero no logró desviar.

El 0-1 silenció Old Trafford y dejó al United incrédulo ante un gol que no esperaba en ese contexto.

A partir de ahí, el equipo local intentó reaccionar: Dorgu tuvo una oportunidad clara llegando al segundo palo, pero definió mal.

Pickford entregó una salida defectuosa que terminó en un disparo de Diallo, también fuera.

Sobre el final del primer tiempo, Bruno Fernandes probó desde la distancia con un potente remate que exigió al portero inglés, quien respondió volando para desviar.

El United mejora, pero Pickford decide el partido

Rubén Amorim movió el banquillo en el descanso y dio entrada a Mason Mount, lo que elevó el ritmo y la urgencia del United. Hubo más energía, más presión y más intensidad, pero las ocasiones claras siguieron siendo escasas.

Una doble oportunidad de Mbeumo y Mount fue la más evidente: primero el portero inglés tapó el intento del africano y luego el mediocampista envió su remate afuera. El Everton retrocedió metros, pero siguió conteniendo con orden mientras el United insistía sin ideas.

Joshua Zirkzee tuvo las dos oportunidades más claras del segundo tiempo con sendos cabezazos que Pickford desvió con intervenciones de enorme nivel.

Old Trafford agonizó en los últimos minutos esperando un empate que nunca llegó.

El silbatazo final dejó frustración generalizada: hinchas molestos, jugadores sin respuestas y un United que, pese a jugar con uno más casi todo el encuentro, no pudo romper la defensa de un Everton que resistió y terminó celebrando una victoria inesperada.

