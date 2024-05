Bobby Pulido sorprende y muestra a su pareja con romántico mensaje

Desmiente rumores

«Yo no me había enterado, no sé quién es Javier Alatorre, vivo en Estados Unidos. Mi RP me dijo de esto, aparte me gustan las mujeres no los hombres», declaró de manera contundente.

En relación con el origen de estos rumores, se mencionó una publicación en la cuenta de Facebook de alguien identificado como Fernando JM, la cual ya no está disponible.

Según Pulido, esta persona habría filtrado la información con el objetivo de crear controversia y generar atención en las redes sociales.

«Ya me enteré que hay un supuesto Fernando JM, que es el que filtró todo porque según estaba muy aburrido quería hacer una tendencia», explicó el cantante.