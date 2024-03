¿Bobby Pulido es gay?

No obstante, no se revelan más detalles, solo el hecho de que el cantante habría tenido una relación con Javier Alatorre.

Durante sus casi 30 años de trayectoria artística, José Roberto Pulido Jr se ha enfrentado a un rumor que no lo ‘deja en paz’.

Aunque salieron a relucir las relaciones que habría tenido anteriormente el periodista, el cantante no salió muy bien librado.

A pesar que no hay algún video que confirme el supuesto noviazgo entre Javier Alatorre y Bobby Pulido, usuarios compartieron sus opiniones.

Asegura que le dijo que ‘no era de ese partido’ y que no estaba interesado en eso. ¿Estará diciendo la verdad?

Su negativa le trajo graves consecuencias

Por otra parte, Bobby Pulido reveló que haberle dicho que ‘no’ a este gay ‘famoso’ le trajo problemas que le afectaron en su carrera artística.

«Empezó a escribir cosas en un periódico importante diciendo o insinuando que yo era gay. Yo creo que fue que le molestó que yo no lo hice», expresó.

Pero aquí no terminó esta historia, pues el cantante afirma que años después pudo confrontar a su acosador.

«Muchos años después me tocó saludarlo y todo, cordial y bien. Obviamente está detrás de la mente, pero ¿qué vas a hacer? No me gustó, ya pasó», dijo.