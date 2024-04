Bobby Pulido dice la verdad tras rumores de romance con Javier Alatorre

Las declaraciones del artista del tex-mex

El rumor en cuestión surgió a mediados de la semana pasada a través de una publicación en la cuenta de Facebook de Fernando JM, la cual ya ha sido cerrada.

«Yo no me había enterado, no sé quién es Javier Alatorre, vivo en Estados Unidos. Mi RP me dijo de esto, aparte me gustan las mujeres no los hombres», afirmó.

«Ya me enteré que hay un supuesto Fernando JM, que es el que filtró todo porque según estaba muy aburrido quería hacer una tendencia», comentó a Multimedios.

«Y bueno, le voy a decir que ahora va ser tendencia porque estoy ofreciendo recompensa para dar con él (responsable) porque lo voy a demandar», dijo.