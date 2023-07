Hasta la fecha se mantiene dicho que el hijo menor de la vedette cubana sí es en realidad del productor Juan Osorio, pero es momento en que las dudas persisten y no hay una prueba oficial que demuestre que Emilio no tiene genes de Bobby Larios. Tras las declaraciones de José Manuel Figueroa ahora el actor se pronuncia al respecto. Archivado como: Bobby Larios José Manuel.

«Es un golpe bajo lo que él hizo al hablar mal»

Posteriormente habló sobre las declaraciones de José Manuel Figueroa, «Yo no lo conozco, sé quién es yo trabajé con su papá bendito Dios hace muchos años, con Maribel Guardia también en la novela ‘Tú y yo’, me tocó ser parte de ese elenco grande junto a Galilea Montijo así que qué te digo… A José Manuel lo conozco de que es hijo de Joan, nunca he trabajado ni interactuado con él».

«Yo sé lo que él dijo porque me llegó notificación y todo, pienso que es un golpe bajo lo que él hizo al hablar mal de algo, con los niños no te tienes que meter, no tienes que tocarlos para nada, si el problema venía de la parte de su novia de esta chica venezolana dentro de la casa y salió y le preguntan a Figueroa y reaccionó de una manera que no tenía que reaccionar», añadió Bobby Larios ante las cámaras de Chisme No Like.