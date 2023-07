Bobby Larios hace declaración sobre su relación con Emilio Osorio

El actor mexicano se encuentra haciendo promoción de su nueva película ‘Anna Antinarcoticos’, por lo que concedió una entrevista al programa de ‘Ventaneando’ donde se le cuestionó una vez más sobre su parentesco con el joven actor Emilio Osorio.

En múltiples ocasiones se ha señalado que el hijo de Niurka en realidad su padre no es el productor de Televisa, Juan Osorio, sino el actor Bobby Larios. No obstante, durante su entrevista el mexicano reafirmó que Emilio no podría ser su hijo, además de hacer una nueva declaración en torno a la situación.