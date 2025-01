Bob Menéndez condenado a 11 años de prisión por corrupción

El exsenador rompe el silencio

Visiblemente afectado, Menéndez replicó con la voz quebrada: «Me he sentado nueve semanas en este tribunal, pero usted no me conoce», y pasó a relatar su infancia como inmigrante cubano.

«Este es quien soy, un hombre entregado al servicio a los demás. He perdido todo lo que me importaba, y para alguien dedicado al servicio público, cada día es un castigo».

Menéndez, una figura histórica del Partido Demócrata, representó a Nueva Jersey en el Senado desde 2006 hasta 2024, de acuerdo con Efe.

Su hijo, Robert Menéndez, sigue los pasos de su padre en la política como congresista demócrata.