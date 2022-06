Si activas esta opción, se bloquearán los números de teléfono con los que nunca tuviste contacto y no guardaste en tu lista de contactos, de esta forma puedes agregar a este listado los números de los que te haya marcado un asesor financiero y así evitar recibir más llamadas de dicho número.

Llegado un punto, puede que se tornen molestas las llamadas telefónicas que realizan las instituciones financieras con la finalidad de ofrecer sus servicios. Si formas parte de los usuarios de telefonía que quieren dejar de recibir estas llamadas en su iPhone, no te preocupes, ya que existe una manera de detenerlas sin tener que discutir con el vendedor cada vez que suena el teléfono.

¿Cómo activar silenciar números de teléfono desconocidos?

Solo entrarán las llamadas de personas guardadas en tu lista de contactos, tu lista de llamadas recientes y de las sugerencias de Siri para decirte quién está llamando en función de los números telefónicos incluidos en tus mensajes de texto o correo electrónico.

Cuando recibes una llamada, tu iPhone verificará el número de la llamada y lo comparará con la lista de números telefónicos no deseados de la app de proveedores independientes. De existir una coincidencia, iOS mostrará la etiqueta identificativa elegida por la app; por ejemplo, No deseada o Venta telefónica. Si la app determina que una llamada proviene de un número telefónico no deseado, es posible que elija bloquear la llamada automáticamente. Archivado como: cómo bloquear llamadas en iPhone.