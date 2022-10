Blink-182 anuncia su regreso a los escenarios con gira y disco nuevo

El regreso de Tom DeLonge

Dentro de su sorpresiva gira se les unirán otras bandas, como Turnstile, Rise Against, The Story So Far y Wallows, por destacar algunas. Sin embargo, se espera que en cada uno de sus conciertos agreguen un ‘factor sorpresa’ que cautive a sus fans, según NBC News.

Esta gira es un momento especial para la banda, ya que es un regreso ‘a casa’ para DeLonge, quien se separó de Blink-182 en 2015. Según Rolling Stone, Tom dijo en una reciente entrevista:“quiero cambiar el mundo para mis hijos y el de todos los demás”. Desde entonces, ha estado actuando con su otra banda, Angels & Airwaves, mientras que Blink-182 lo reemplazó con Matt Skiba, el líder de la banda de rock Alkaline Trio.